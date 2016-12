Americas Silver Corp. meldete gestern, dass die Aktionäre des Unternehmens einer Aktienkonsolidierung zugestimmt haben. Die ausstehenden Stammaktien von Americas Silver wurden per 21. Dezember im Verhältnis von je zwölf alten Aktien für eine neue Aktie konsolidiert. Nach der Transaktion hat das Unternehmen damit rund 40.000.000 ausstehende Stammaktien, die voraussichtlich ab dem 28. Dezember wieder an der Toronto Stock Exchange gehandelt werden.



Ziel der Konsolidierung war es, eine der Anforderungen für ein Listing an der New York Stock Exchange zu erfüllen, die einen Preis von mindestens 2,00 USD je Aktie verlangt. Der genaue Zeitpunkt des Börsengangs an der NYSE ist abhängig von der Erfüllung aller nötigen Voraussetzungen und der Entscheidung des Unternehmensvorstandes, soll aber nach aktuellem Stand noch im Januar 2017 erfolgen.



Americas Silver Corp. hat seinen Aktionären die notwendigen Informationen und Unterlagen zum Tausch ihrer alten Aktienurkunden zugesandt.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de