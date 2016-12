Lübeck (ots) -



Karsten Vaelske wird zum 1. Januar 2017 Mitglied des Vorstands der DR. KLEIN Firmenkunden AG. Der 51-Jährige wird dort das Vertriebs-Ressort verantworten. Diesen Bereich leitet er seit April 2015 bereits operativ. Hans Peter Trampe, bisher für den Vertrieb zuständiger Vorstand, zieht sich aus diesem Bereich zurück, um sich zukünftig voll auf strategische Themen konzentrieren zu können.



"Die Anforderungen an die Wohnungswirtschaft und auch an unsere gewerblichen Immobilien-Kunden verändern sich immer schneller. So haben auch wir uns in den letzten Jahren verändert - haben neue Geschäftsmodelle entwickelt, uns breiter aufgestellt, sind gewachsen", erklärt Hans Peter Trampe, der auch Vorstand der Konzernmutter Hypoport AG ist. "Dabei wurde strategische Weiterentwicklung immer wichtiger - für uns und unsere Kunden. Darauf möchte ich mich konzentrieren können. Karsten Vaelske leitet den Vertrieb sehr erfolgreich. Da liegt es nahe, ihn komplett in die Verantwortung zu nehmen. Ich freue mich, nun verstärkt auch für Kunden strategische Beratung anbieten zu können."



Vaelske ist seit fast zehn Jahren bei Dr. Klein. Bereits zuvor war er lange Jahre in Vertriebs- und Führungspositionen innerhalb der Branche tätig. Während er im neuen Vorstands-Team ab Januar 2017 den Vertrieb verantworten wird, ist Peter Stöhr weiterhin für die Bereiche Finanzierung, Consulting und IT zuständig. Trampe wird sich um Strategie und neue Geschäftsmodelle sowie die Weiterentwicklung der Geschäftsfelder Versicherungen und Immobilien kümmern.



Über die DR. KLEIN Firmenkunden AG



Schon seit 1954 ist die DR. KLEIN Firmenkunden AG wichtiger Finanzdienstleistungspartner der Wohnungswirtschaft und von gewerblichen Immobilieninvestoren. DR. KLEIN unterstützt seine Institutionellen Kunden ganzheitlich mit kompetenter Beratung und maßgeschneiderten Konzepten im Finanzierungsmanagement, in der Portfoliosteuerung, zu gewerblichen Versicherungen und Immobilien-Investments. Die kundenorientierte Beratungskompetenz und die langjährigen, vertrauensvollen Beziehungen zu allen namhaften Kredit- und Versicherungsinstituten sichern den Kunden von Dr. Klein stets den einfachsten Zugang zu den besten Finanzdienstleistungen. Privatkunden finden bei der Dr. Klein Privatkunden AG individuell passende Lösungen zu allen Fragen rund um ihre Finanzen. Über das Internet und an mehr als 200 Standorten beraten rund 650 Spezialisten anbieterungebunden und ganzheitlich zu den Themen Immobilienfinanzierung, Versicherungen und Vorsorge. Dafür wurde das Unternehmen 2014, 2015 und 2016 u.a. von Springer-Fachmedien als "vorbildlicher Finanzvertrieb" und von n-tv mit dem "Deutschen Fairnesspreis" ausgezeichnet.



Die DR. KLEIN Firmenkunden AG und die Dr. Klein Privatkunden AG sind 2016 aus der bis dahin gemeinsamen Gesellschaft Dr. Klein & Co. AG hervorgegangen. Beide Unternehmen sind 100%ige Töchter des an der Frankfurter Börse im SDAX gelisteten technologiebasierten Finanzdienstleisters Hypoport AG.



