Wien - Das Fondsplattformgeschäft von Sal. Oppenheim in Luxemburg gehört künftig Hauck & Aufhäuser, so die Experten von "FONDS professionell".Die Frankfurter Privatbank übernehme vom bisherigen Eigentümer, dem Deutsche-Bank-Konzern, die beiden dort ansässigen Gesellschaften Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A. und Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. samt ihren Mitarbeitern. Das habe das Institut am Donnerstag mitgeteilt.

