Genehmigung der europäischen Kommission und anderer Behörden voraussichtlich in 2017

Flex-N-Gate Group unterbreitete Plastic Omnium heute ein bindendes Angebot, sieben Plastic Omnium-Werke in Europa zu kaufen vier in Frankreich, eines in Spanien und zwei in Deutschland und zwar als Teil der von der europäischen Kommission vorgeschriebenen Veräußerung infolge der vor kurzem erfolgten Akquisition von Faurecia Auto Exterior durch Plastic Omnium.

Aufgrund des bindenden Angebots für dieses unabhängige Geschäft, hat sich Plastic Omnium einverstanden erklärt, exklusive Verhandlungen mit Flex-N-Gate, mit Firmensitz in Urbana, Illinois, aufzunehmen.

Plastic Omnium, das laut Automotive News unter den größten Zulieferern weltweit an 29 Stelle liegt, verpflichtete sich, einen Käufer mit ausreichender Erfahrung und Ressourcen für den Kauf und die Weiterführung dieser Betriebe mit nahezu 2000 betroffenen Mitarbeitern zu wählen. Flex-N-Gate erfüllt diese Kriterien bei Weitem.

Flex-N-Gate liegt laut Automotive News an 10 Stelle unter den größten Gerätezuliefern in Nordamerika und an 38 Stelle unter den größten Zulieferern weltweit. Flex-N-Gate beschäftigt über 18.000 Mitarbeiter in 55 Produktionsstätten und neun Produktentwicklungs- und technische Einrichtungen in Kanada, USA, Mexiko, Argentinien, China, Japan, Brasilien und Spanien.

Das Wachstum von Flex-N-Gate wurde inspiriert von der Führung von Shahid Khan, der das Unternehmen in den Achziger Jahren kaufte und heute der Besitzer der Jacksonville Jaguars in der National Football League, dem in London basierten Fulham Football Club und dem Four Seasons Hotel in Toronto ist.

"Die schwebende Transaktion orientiert sich an unserer Kernphilosophie der Implementierung strategischer Akquisitionen mit dem Ziel, die geographische Aufstellung von Flex-N-Gate zu erweitern, unsere derzeitigen Kunden weiterhin mit neuen Kapazitäten zu beliefern und neue Partnerschaften mit wichtigen europäischen Automobilkunden zu schmieden, die derzeit nicht zu unserem Unternehmensportfolio gehören", meinte Khan. "Der Kauf dieser sieben Werke in Frankreich, Spanien und Deutschland würde diese Ziele erreichen und zugleich unsere europäischen Wurzeln greifen lassen, wo wir schon lange erfolgreiche spanische Betriebe haben. Beruhend auf dem fortwährenden Engagement der über 2000 Mitarbeiter, die von dieser Transaktion betroffen sind und Teil der Flex-N-Gate-Familie werden, freuen wir uns auf erfolgreiches Geschäftswachstum."

Plastic Omnium wurde am 11. Juli autorisiert, Faurecia's Exterior Systems zu erwerben, wenn bestimmte Assets veräußert werden, die etwa 700 Milionen US-Dollar (Euros) an Einnahmen darstellten, zu gleichen Teilen zwischen (1) den französischen und spanischen Standorten für das Stoßstangengeschäft und (2) dem Vorderende-Modulzusammenbaugeschäft in Deutschland, die alle von Flex-N-Gate nach den für 2017 erwarteten Genehmigungen von Flex-N-Gate gekauft werden.

Die vorgeschlagene Transaktion muss den Verfahren bezüglich der Mitarbeitervertretungen in den betroffenen Ländern vorgelegt werden und dann müssen die Genehmigungen von der europäischen Kommission und den zuständigen Wettbewerbsbehörden eingeholt werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161223005176/de/

Contacts:

Für Flex-N-Gate

Jim Woodcock, 314-982-7778

jim.woodcock@fleishman.com