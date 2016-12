Konferenzdaten für Stanford und Lugano angekündigt, Aufruf für Fachexperten, Vorträge und Sponsoren

Der HPC Advisory Council (HPCAC), eine führende Organisation für High-Performance Computing (HPC) Forschung, Outreach und Ausbildung, eine Organisation, die sich der Förderung weltweiter Zusammenarbeit und bahnbrechender Forschung und Technologien verschrieben hat, gab heute die wichtigen Daten für die internationale Konferenzreihe in 2017 in den Vereinigten Staaten und in der Schweiz bekannt. Die Konferenzen sollen gemeinschaftsweite Beteiligung bewirken und branchenführende Sponsoren und Fachexperten anziehen.

Die Reihe für 2017 beginnt mit der 7 jährlichen Stanford Konferenz am 7. 8. Feb. 2017, in Stanford, CA, in der Paul Brest Hall im Munger Conference Center auf dem Haupt-Campus der Universität. Die Konferenz ist kostenlos und die Teilnehmer müssen sich bis zum 1. Feb. 2017 anmelden. Der Abgabetermin für die Vortragsvorschläge ist der 31. Dez. 2016. Die Vorschläge können über die Konferenzseiten auf der HPCAC Website eingereicht werden.

Die 8 jährliche Schweizer Konferenz findet vom 10. 12. April 2017 in Lugano, Schweiz, im Palazzo dei Congressi statt. Die Konferenzgebühr beträgt eine geringe Gebühr von 130 CHF und schließt Pausen und Mittagessen während der dreitägigen Konferenz sowie einen besonderen Gruppenausflug ein. Die Anmeldung ist bis zum 31. März 2017 möglich. Die Teilnehmer können einen Sonderpreis von 80 CHF nutzen, wenn sie sich früh anmelden, d.h. vor dem 31. Jan. 2017. Der Abgabetermin für die Vortragsvorschläge ist der 2. Feb. 2017. Die Vorschläge können ebenfalls über die Konferenzseiten auf der HPCAC Website eingereicht werden.

Auf dem Programm für 2017 stehen auch laufende Events in China und Spanien, wobei deren Daten später bekannt gegeben werden. Informationen für Sponsoren für die Konferenzreihe finden Sie auf der HPCAC-Website.

Jedes Jahr arbeiten führende internationale Organisationen, Forschungsinstitute und die private Industrie in den USA, Europa und China mit dem HPCAC zusammen, um gemeinsam diese immersiven Foren zu hosten und an diesen immersiven Foren teilzunehmen, die sich bemühen, Fachexperten und bahnbrechende Lösungen zu präsentieren die alle durch HPC Disziplinen und technologische Innovationen ermöglicht werden. Jede Konferenz wird mittels direkter Zusammenarbeit der Mitwirkenden aus der globalen Forschungs- und Entwicklungsgemeinschaft organisiert, da alle ihre Zeit und Expertise großzügig zur Verfügung stellen. Die Konferenzen bieten umfangreiche Programme, die von Industrieexperten gemeinsam entwickelt werden, und die in Aufrufen um die Vorlage von Vorträgen und Themen bitten. Die Beitragenden dürfen ihr bevorzugtes Vortragsformat definieren und Sitzungen als Einzelpräsentation; technische Sitzung(en), Seminar(e), Workshop(s) usw. einreichen. Sie dürfen ihre Vorschläge als ein Reihe von einführenden, weiterführenden oder fortgeschrittenen Sitzungen klassifizieren.

"HPC entwickelt sich ständig weiter und bildet die treibende Kraft hinter vielen medizinischen, industriellen, wissenschaftlichen, bahnbrechenden Erfolgen. Es verwendet Forschung, die die Macht von HPC erfasst und dennoch haben wir erst begonnen, was die Nutzung endloser Chancen betrifft, die das HPC, Modellierung und Simulierung bieten", so Gilad Shainer, Vorsitzender des HPC Advisory Council. "Die HPCAC Konferenzreihe bietet eine einmalige Gelegenheit für die globale HPC-Gemeinschaft, sich zu treffen, um wie nie zuvor Informationen auszutauschen, zusammen zu arbeiten und unseren Weg in die Zukunft zu innovieren."

"Die Begeisterung und Unterstützung, die wir jedes Jahr erleben, wenn wir Menschen vom ganzen Campus, der Tech Community und der Welt als Redner, Teilnehmer und Peers versammeln, grenzen an ein Event, das Leben und Karriere verändern kann", erklärte Steve Jones, Director von Stanfords High Performance Computing Center. "Die Konferenz fördert den kollaborativen Austausch von bahnbrechenden Erfolgen und besten Praktiken auf einem einmaligen Level, was nicht nur den Teilnehmern, sondern letztendlich auch der Menschheit zu Gute kommt. Bei der Ausbildung und dem Wissensaustausch innerhalb der HPC-Gemeinschaft lernen wir letztendlich vieles und erweitern unser Wissen, während wir uns alle bemühen, die Welt zu verbessern."

"Vom Verstehen des Anfangs des Universums bis zum Mapping des menschlichen Genomes, besitzen Menschen ein unersättliches Bestreben zu verstehen und Dehnen der Grenzen der Technologie und Innovation", sagte Hussein El Harake, Director des HPCAC Switzerland Center of Excellence and CSCS System Engineer. "Diese Konferenz hat zur Expansion unserer Zusammenarbeit beigetragen und unsere Zusammenarbeit und die Entwicklung engerer Verbindungen zwischen Wissenschaft, Industrie und Akademie gestärkt. Dies hat zur Schaffung eines engeren HPC-Ökosystems geführt und hat das kollektive Verstehen bzgl. dessen, was HPC kann und tut, gefördert."

Industriepartner, HPCAC-Mitglieder und technische Experten arbeiten alle eng zusammen, um die Privatindustrie mit öffentlichen Einrichtungen zusammen zu bringen, um diese internationalen Foren zu ermöglichen. Die Konferenzen sind zwar gemeinnützige Events, aber die insgesamte Rendite auf die Investition ist hervorragend. Die Gastgeber der Konferenzen, Sponsoren und Teilnehmer ziehen alle Nutzen aus der Vorstellung der neuesten Erfindungen, aus dem erweiterten Wissen und den Einblicken, sowie dem frühen Zugang zu neuen und in der Entstehung befindlichen Technologien, Services, Kapazitäten, geteilten Resultaten, besten Praktiken usw.

Weiterführende Quellen:

Stanford Konferenz

Schweizer Konferenz

Konferenz-Sponsoring

Folgen Sie dem HPC Advisory Council auf Twitter und Facebook

Über den HPC Advisory Council

Der im Jahr 2008 gegründete gemeinnützige HPC Advisory Council ist eine internationale Organisation mit über 400 Mitgliedern, die sich der Bildung und Kontaktförderung verschrieben hat. Mitglieder tauschen Fachkenntnisse aus, führen spezielle Interessengruppen an und haben Zugang zum HPCAC-Technologiezentrum, um Gelegenheiten zu erkunden und die Vorteile von High Performance Computing-Technologien und Anwendungen sowie die zukünftige Entwicklung zu fördern. Der HPC Advisory Council ist Veranstalter mehrerer internationaler Konferenzen und STEM-Wettbewerbe, darunter der RDMA Student-Wettbewerb in China und der Student Cluster-Wettbewerb im Rahmen der jährlich stattfindenden ISC High Performance-Konferenzen. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und bringt keinerlei Verpflichtungen mit sich. Weitere Informationen: www.hpcadvisorycouncil.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161223005177/de/

Contacts:

HPC Advisory Council

Cydney Ewald Stevens, 512-770-8916

info@hpcadvisorycouncil.com