Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Frankfurt am Main (pta014/23.12.2016/13:15) - 23. Dezember 2016, Frankfurt am

Main - Dem Vorstand der IC Immobilien Holding AG ist es gelungen, von zwei an

der IC Immobilien Holding AG als Aktionäre beteiligten Investoren, wie schon im

Vorjahr eine sonstige freiwillige Zuzahlung in Höhe von insgesamt EUR 6.700.000

in die Kapitalrücklage der Gesellschaft nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB zur freien

Verfügung des Vorstands der IC Immobilien Holding AG einzuwerben, um das

Eigenkapital der Unternehmensgruppe zu stärken und ausreichende Liquidität für

2017 zu gewährleisten. Die Investoren haben die entsprechenden Zuzahlungen in

die Kapitalrücklage zur endgültigen freien Verfügung des Vorstands, deren

Eingang die Gesellschaft am 23. Dezember 2016 verzeichnen konnte, getätigt. Die

genaue Höhe der Beteiligung der Investoren an der IC Immobilien Holding AG ist

der Gesellschaft nicht bekannt, Stimmrechtsmeldungen sind durch diese Investoren

nicht erfolgt.



(Ende)



Aussender: IC Immobilien Holding AG

Adresse: Hanauer Landstraße 293, 60314 Frankfurt am Main

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Kerstin Valdeig

Tel.: +49 69 767 258-280

E-Mail: ic@ic-group.de

Website: www.ic-group.de



ISIN(s): DE0005632160 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in

Hamburg; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1482495300888



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2016 07:15 ET (12:15 GMT)