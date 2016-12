Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Italiens Innenminister bestätigt Tod von mutmaßlichem Berlin-Attentäter Amri

Der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, ist nach Angaben des italienischen Innenministers bei einer Polizeikontrolle in Mailand erschossen worden. Innenminister Marco Minniti bestätigte den Tod Amris bei einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz in Rom. "Es ist ohne Zweifel Anis Amri", sagte Minniti. Amri sei in der Nacht erschossen worden, nachdem er seinerseits sofort eine Pistole gezogen und geschossen habe.

Merkel will mit tunesischem Präsidenten über Rückführungen sprechen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Freitag mit dem tunesischen Staatspräsidenten Beji Caid Essebsi über die Rückführung abgelehnter Asylbewerber in das Land sprechen. Merkel werde mit dem tunesischen Präsidenten telefonieren, kündigte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer an.

Grüne wollen nach Anschlag nicht über sichere Herkunftsstaaten reden

Die beiden Grünen-Vorsitzenden Simone Peter und Cem Özdemir haben Forderungen zurückgewiesen, als Reaktion auf den Berliner Terroranschlag nun die Maghreb-Staaten Tunesien, Algerien und Marokko zu sichereren Herkunftsländern zu erklären. Die Grünen bekräftigten damit ihre Ablehnung eines solchen Vorhabens der großen Koalition, das wegen ihres Widerstandes im Bundesrat nicht verwirklicht werden kann. Özdemir übte aber starke Kritik an Tunesien.

Frankreichs Wirtschaft wächst um 0,2 Prozent im dritten Quartal

Die französische Wirtschaft ist im dritten Quartal 2016 nur verhalten gewachsen. Wie die Statistikbehörde in einer dritten Veröffentlichung meldete, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Damit wurde der bisherige Datenausweis - wie von Volkswirten erwartet - bestätigt. Im Jahresvergleich lag das BIP um 1,0 Prozent höher. Ökonomen hatten ein Plus von 1,1 Prozent prognostiziert.

EZB: Nettohaushaltsvermögen sinkt zwischen 2010 und 2014 um 10 Prozent

Das Nettovermögen der privaten Haushalte des Euroraums hat sich nach Erkenntnissen der Europäischen Zentralbank (EZB) zwischen 2010 und 2014 um rund 10 Prozent verringert. Hauptursache war laut EZB der Wertverlust bei Immobilien und, zu einem geringeren Grad, ein Anstieg der Verschuldung. Das Vermögen der deutschen Haushalte allerdings nahm in diesem Zeitraum zu. An der zweiten Haushaltsbefragung der EZB nahmen 84.000 Haushalte in 18 Ländern teil.

Investoren hoffen auf aktionärsfreundlichen Trump

Der neue US-Präsident Donald Trump dürfte eine extrem aktionärsfreundliche Wirtschaftspolitik fahren. Darauf weisen nicht zuletzt seine Personalentscheidungen für die im Januar antretende Administration hin. Die Frage für Investoren lautet nun, wie viel Bedeutung sie einer solchen Haltung beimessen. Niemals zuvor hat ein US-Präsident dermaßen stark auf Geschäftsleute gesetzt.

GDL setzt in Bahn-Tarifverhandlungen Schlichtung in Gang

Die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) hat die laufenden Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt. Der Arbeitgeber sei in den sechs Gesprächsrunden nicht ausreichend auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter eingegangen, beklagte die Gewerkschaft. Nach dem Scheitern der Gespräche werde das für diesen Fall im Grundsatz-Tarifvertrag vorgesehene Schlichtungsverfahren in Gang gesetzt.

Maltas Regierungschef: Offenbar libysches Flugzeug Richtung Malta entführt

Ein libysches Passagierflugzeug ist nach Angaben der maltesischen Regierung offenbar auf dem Weg nach Malta. Er sei über die "mögliche Flugzeugentführung" eines libyschen Inlandsflugs informiert worden, schrieb der maltesische Regierungschef Joseph Muscat am Freitag im Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter. Aus Regierungskreisen in Valetta verlautete, an Bord seien 118 Menschen, darunter sieben Besatzungsmitglieder.

Putin reagiert demonstrativ gelassen auf Trumps Atompläne

Russlands Präsident Wladimir Putin hat gelassen auf die Atompläne des designierten US-Präsidenten Donald Trump reagiert. Trumps Ankündigung zum Ausbau des US-Atomwaffenarsenals sei "nichts Neues", sagte Putin am Freitag bei seiner Jahrespressekonferenz in Moskau. Trump habe schon im Wahlkampf gefordert, das Atomwaffenarsenal der USA und das Militär allgemein stärken. Die neue Äußerung sei also "nichts Außergewöhnliches".

Kairo vertagt israelkritische UN-Resolution nach Trumps Intervention

Die ägyptische Regierung hat ihren Vorstoß für eine israelkritische Resolution im UN-Sicherheitsrat nach einer Intervention des designierten US-Präsidenten Donald Trump vertagt. Der am Donnerstag verkündeten Entscheidung Ägyptens zur Verschiebung des Votums in dem UN-Gremium sei ein Anruf Trumps bei Präsident Abdel Fattah al-Sisi vorausgegangen, erklärte das Präsidialamt in Kairo am Freitag.

Belgien Dez Verbraucherpreise +2,03% (Nov: +1,77%) gg Vorjahr

GB/BIP 3Q rev +0,6% (vorl: +0,5%) gg Vorquartal

GB/BIP 3Q rev +2,2% (vorl: +2,3%) gg Vorjahr

GB/BIP 3Q PROG: +0,5% gg Vorquartal; +2,3% gg Vorjahr

GB/Investitionen 3Q endgültig +0,4% gg Vq; -2,2% gg Vj

GB/Investitionen 3Q revidiert von vorläufig +0,9% gg Vq; -1,6% gg Vj

GB/Leistungsbilanz 3Q Defizit 25,5 Mrd GBP

GB/Leistungsbilanz 3Q PROGNOSE Defizit 28,0 Mrd GBP

GB/Leistungsbilanz 2Q revidiert auf Defizit 22,1 Mrd GBP von Defizit 28,7 Mrd GBP

