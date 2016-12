FMW-Redaktion

Das Team von Donald Trump will offenkundig ernst machen mit den Verprechungen des Immobilientycoons und plant die Einführung einer Importsteuer von 10% - das berichten mehrere Quellen, auf die sich unter anderem CNN beruft. Diese Steuer könnte direkt nach Amtsübernahme Trumps eingeführt werden, oder als Teil einer generellen Steuerreform, die der Kongreß dann bestätigen müsste.

Man finde derzeit eine gemeinsame Basis mit dem Sprecher des Abgeordnetenhauses, Paul Ryan, und anderen relevanten Entscheidungsträgern in Washington, so die Insider weiter. Es gebe einen zunehmenden Konsens für die Einführung einer "Border Tax", die bei den Republikanern bereits im Vorfeld mit ähnlicher Stoßrichtung als "Better Way"-Steuerreform entworfen worden sei. Grundsätzlich sei man sich einig, die Frage sei nur, wie hoch die Steuer dann sei - Trumps Stabschef Reince Priebus plädiere für 5%, die Mehrheit wolle jedoch eine 10% Importsteuer.

Damit rückt also der Protektionismus immer näher. Die geplante Importsteuer richtet sich offenkundig vor allem gegen China, zumal mit dem Ökonomen Peter Navarro als Leiter des von Trump neu eingerichteten National Trade Councils ein starker Befürworter von Steuern auf chinesische ...

