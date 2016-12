Gent, Belgien (ots/PRNewswire) -



Betafence, weltweit führendes Unternehmen für Perimeter-Sicherheitssysteme und Lösungen, gab eine Markenumstellung zu PRÆSIDIAD bekannt; diese Markenumstellung erfolgt kurz nach der Akquisition von Hesco.



Betafence Corporate Services stärkte seine Wachstumsstrategie für Hochsicherheit durch die jüngste Akquisition von Hesco und Secure USA. Die Akquisition ist hinsichtlich aller Facetten des Unternehmens vorteilhaft, unter anderem steigt der Anteil an geistigem Eigentum von nun PRÆSIDIAD durch die Sicherung von über 50 weltweiten Patenten in integrierte Sicherheitssysteme.



Mit der vereinten Expertise von drei international anerkannten Perimeter-Sicherheitsspezialisten - insgesamt 172 Jahre an Erfahrung - nimmt PRÆSIDIAD sofort die Position als das weltweit führende Unternehmen für Lösungen für den Schutz von Einsatzkräften, für Verteidigungssysteme und für die Herstellung von Industriegitter sowie Zaunmaterialien ein, die militärische, kommerzielle und inländische Endnutzer verteidigen und schützen.



Der Name PRÆSIDIAD ist abgeleitet vom lateinischen Wort "Praesidium" und bedeutet "zu schützen". Das Marketingteam und die Konzernführungskräfte werden die neue Marke entwickeln, wobei der laufende Betrieb so wenig wie möglich gestört wird. Weiterhin werden sie eine neue Unternehmensidentität einführen, die sowohl aktuelle als auch zukünftige Marken für Perimeter-Sicherheitslösungen umfassen wird.



Michele Volpi, PRÆSIDIAD Chief Executive Officer, erklärte: "Der Name PRÆSIDIAD ermöglicht es uns, unser Portfolio über unser traditionelles Angebot an Zäunen und Gittern hinweg zu überarbeiten und zu erweitern. Wir werden die Betafence Mission - Lösungen zu entwickeln, die Vertrauen und Zuversicht schaffen - fortführen. In einem Markt, der zunehmend umfangreichere Sicherheit fordert, werden Kunden von umfangreicherer Expertise profitieren und von unserer Leidenschaft, Qualitätsprodukte und Dienstleistungen im Bereich Perimetersicherheit und persönliche Sicherheit zu liefern".



Mit der beschleunigten Ausweitung der Hesco- und Betafence-Produktportfolios und der Entwicklung in neuen Schlüsselmärkten ist der zukünftige Erfolg aller Geschäftsbereiche gesichert. Der Name PRÆSIDIAD gilt ab sofort und ersetzt "Betafence" in der gesamten Unternehmenskommunikation und es wird erwartet, dass die Marke PRÆSIDIAD im Verlauf des Jahres 2017 eingeführt wird. Die PRÆSIDIAD-Produkte werden auch weiterhin Wohnhäuser, Gemeinden und wichtige Infrastruktur schützen sowie die verteidigen, die schützen und dienen.



Informationen



Betafence® ist weltweit ein führendes Unternehmen für integrierte Perimeter-Sicherheitssysteme, die wichtige Infrastruktur und empfindliche Standorte auf den öffentlichen, industriellen und Wohnungsmärkten schützt.



Hesco® ist ein weltweit führendes Unternehmen und ein Innovator im Schutz von Einsatzkräften und Sicherheitssystemen wie Verteidigungsbarrieren, Hochwasserbarrieren, schnellen Bereitstellungssystemen, Fluchtbunker und für Schutzkleidung.



SecureUSA® ist ein weltweiter Anbieter von Intelligent Perimeter Defense Solutions, spezialisiert auf die Vereinigung von physischer Sicherheit mit Informationstechnologie, um eine holistische Perimeter-Schutzlösung zu schaffen.



