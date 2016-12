100 Teile muss man erst einmal im Schrank unterbringen - Porzellan kaufen die Kunden in Deutschland heute oft lieber in Einzelteilen. Das stellt die Hersteller wie Rosenthal vor große Herausforderungen.

Wenn an Weihnachten die Gans - oder der vegane Maronenbraten - auf den Tisch kommt, soll es festlich sein. Doch eine schön gedeckte Tafel ist nicht mehr das, was sie einmal war - das bekommt vor allem die Porzellanbranche zu spüren. Die muss sich jetzt auf andere Ideen verlagern - und zählt auch aufs Ausland.

"Viele Menschen kochen gerne zuhause und zelebrieren das Essen", sagt Wilhelm Siemen. Er leitet das staatliche Museum Porzellanikon im bayerischen Hohenberg an der Eger, in das viele Fans des Werkstoffs kommen. Wer ein qualitätsvolles Geschirr besitzt, decke es je nach Anlass auf - zu Festen oder wenn für Gäste ein Vier-Gänge-Menü gekocht werde. "Man will zeigen, dass man ein kultivierter Mensch ist."

Nur: Ein neues 100-teiliges Service kauft heute kaum mehr jemand. Früher gehörte eines auf den Hochzeitstisch eines jungen Paars - so aber ist es nicht mehr. Dafür ist nicht unbedingt Platz, und: Eine Geschirr-Serie mit einem bestimmten Dekor von einem bestimmten Hersteller zu kaufen, die einen durchs Leben begleitet - oder am besten noch zwei Sets zu haben, eines für den täglichen Gebrauch und ein festliches: "Das", sagt Thomas Grothkopp, Geschäftsführer des Handelsverbands Koch- und Tischkultur (GPK), "ist ein Auslaufmodell."

Heute kaufen die Menschen Einzelteile, die sie aufstocken und individuell kombinieren können - auch für Hochzeitstische. "Die Brautpaare wählen meist einzelteilige Serien aus, die eine lange Laufzeit haben", sagt Petra Böttger, Einkäuferin bei Galeria Kaufhof. Die Farbe ...

