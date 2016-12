Stuttgart - Das Rohstoffjahr 2016 endet erstmals seit fünf Jahren auf Ebene des Gesamtmarktes wieder mit steigenden Preisen, so die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg.Damit dürfte nach Einschätzung der Analysten die Talsohle durchschritten sein. Aus Sicht der Investoren sei dies erfreulich, und für die Rohstoff-Nachfrager bedeute dies wieder einen etwas aktiveren Hedging-Ansatz. Die einzelnen Sektoren hätten sich zwar durch die Bank positiv entwickelt, im Jahresverlauf allerdings recht divergent: So habe etwa der Rohölpreis in den ersten Handelswochen kräftig nachgegeben, um sich dann noch dynamischer zu erholen. Edelmetalle hätten sich im ersten Halbjahr positiv entwickelt, um im zweiten zu enttäuschen. Basismetalle hätten erst im letzten Quartal einen regelrechten Short-Squeeze entfaltet.

