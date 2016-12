FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktien der Credit Suisse nach der Einigung im US-Hypothekenstreit auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,70 Franken belassen. Die Zivilbuße von knapp 2,5 Milliarden Dollar sowie Erleichterungen für amerikanische Kreditnehmer in Höhe von 2,8 Milliarden Dollar dürften keine allzu großen Spuren bei den Kapitalquoten der Bank hinterlassen, schrieb Analyst Peter Casanova in einer ersten Reaktion am Freitag. Der Experte kündigte aber an, seine Gewinnschätzungen zu überarbeiten./mis/edh

ISIN CH0012138530

AXC0132 2016-12-23/14:35