Köln (ots) - Wegen der aktuellen Nachrichtenlage mit den Themen "Anis Amri in Mailand erschossen", "Lybisches Flugzeug nach Malta entführt" sowie "Festnahmen wegen Terrorverdachts in Duisburg" ändert der WDR wie folgt sein Fernsehprogramm:



16 Uhr: "WDR aktuell" mit einer verlängerten Ausgabe bis 16.20 Uhr. 17 Uhr: Sonderausgabe von "WDR aktuell" bis 17.10 Uhr.



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Pressedesk Tel. 0221 220 7100 Fax. 0221 220 7104



https://presselounge.wdr.de https://twitter.com/WDR-Presse