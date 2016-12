Mainz (ots) - Woche 52/16 Samstag, 24.12.



Beginnzeitkorrekturen:



9.35 Deutschland, deine Marken Mercedes Deutschland 2015



10.20 ZDF-History Mythos Sisi



11.00 ZDF-History Traumjob Promi-Partner? Leben im Schatten des Ruhms



11.45 ZDF-History Elvis und Priscilla - Der King und das Mädchen Deutschland 2015



12.25 ZDF-History Geheimes Hollywood - Die dunkle Seite der Traumfabrik Deutschland 2015



13.10 ZDF-History Die Macht der Geheimbünde Deutschland 2015



13.55 ZDF-History Global Players - die Superreichen Deutschland 2016



14.40 ZDF-History Deutschlands Superreiche Deutschland 2015



15.25 Schleuser, Schurken und der Papst Deutschland 2016



15.55 ZDF-History Deutschland - Deine Werbung Deutschland 2011



16.35 ZDF-History Deutschland, deine Popmusik Deutschland 2012



17.20 ZDF-History Deutschland, deine Schlager



18.05 ZDF-History Deutschland, deine Fußball-Helden Deutschland 2012



18.50 ZDF-History Die großen Flüche der Geschichte Deutschland 2012 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) _____________________________________________________________________



Sonntag, 25.12.



Beginnzeitkorrekturen:



7.05 Im Zauber der Wildnis - Island Der Vatnajökull Nationalpark Deutschland 2016



8.05 Tödliche Lava - Islands explosive Vulkane



8.45 ZDF.reportage Faszination Zugspitze Zwischen Natur und Touristenboom Deutschland 2016



9.15 Im Rausch der Höhe Zu Fuß über die Alpen Deutschland 2016



10.00 ZDF-History Jagd auf die Royals Deutschland 2016



10.45 ZDF-History Ein Herz und keine Krone - Die Prinzgemahle Deutschland 2015



11.30 ZDF-History Im Schatten der Krone - Die Royals aus der zweiten Reihe Deutschland 2015



12.15 ZDFzeit Königliche Dynastien: Die Habsburger Deutschland 2014



12.55 ZDFzeit Königliche Dynastien: Die Hohenzollern Deutschland 2014



13.40 ZDFzeit Königliche Dynastien: Die Windsors Deutschland/Großbritannien 2014



14.25 Edward VIII. und die Nazis Mythos und Wahrheit Deutschland 2011



15.10 ZDFzeit Zwei Prinzen für die Krone William und Charles von England Deutschland/Großbritannien 2016



15.50 ZDFzeit Königliche Dynastien: Die Welfen Deutschland 2016



16.35 ZDFzeit Kurs auf die Krone Mary und Frederik von Dänemark Deutschland/Dänemark 2016



17.20 ZDFzeit Glamour, Gold und die Liebe Europas Königshäuser im Vergleich Deutschland 2016



18.05 ZDFzeit Elizabeth II. wird 90 Die Jahrhundert-Königin Deutschland/Großbritannien 2016



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) _________________________________________________________________



Montag, 26.12.



Beginnzeitkorrekturen: 5.25 Burgen - Monumente der Macht Krak des Chevaliers



6.10 Burgen - Monumente der Macht Dover Castle



6.55 Burgen - Monumente der Macht Ordensfestung Marienburg



7.40 Mysterien des Mittelalters Die Verteidiger von Mästerby



8.25 Mysterien des Mittelalters Die Schlacht von Aljubarrota



9.10 Vampirskelette Untote im Mittelalter



9.55 Mysterien des Mittelalters Das Rätsel von Azincourt



10.35 Mysterien des Mittelalters Der Kreuzzug gegen die Katharer



11.20 Britanniens Burgen: Instrumente der Macht Großbritannien 2014



12.05 Britanniens Burgen: Festungen des Bürgerkriegs Großbritannien 2014



12.50 Kathedralen - Superbauten des Mittelalters USA 2014



13.35 Der Silberberg



14.20 Britanniens Burgen: Ruinen der Romantik Großbritannien 2014



15.05 Das Jahr des Schwarzen Todes Die Pestepidemie von London 1349 Großbritannien 2014



15.50 Mythen-Jäger Die Gebeine der Johanna von Orléans Großbritannien 2013



16.35 Mysterien des Mittelalters Der Ritter von St. Bees (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrektur:



21.40 Burgen - Monumente der Macht Ordensfestung Marienburg



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) _______________________________________________________________



Dienstag, 27.12.



Beginnzeitkorrekturen:



9.25 Apokalypse der Neandertaler Der tödliche Supervulkan Deutschland 2015



10.10 Das Geheimnis der Knochen Härte und Beweglichkeit



10.55 Das Geheimnis der Knochen Kiefer, Krallen und Klauen



11.40 Der Urmensch in uns Der aufrechte Gang



12.20 Unsere geheimen Vorfahren - Der Fisch in uns



13.10 Unsere geheimen Vorfahren - Das Reptil in uns (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



16.10 Wie der Mensch die Welt eroberte Von Afrika in die Welt



16.55 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Australien



17.35 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Asien



18.20 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Europa



19.05 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Amerika



19.50 Leschs Kosmos Auf Droge: Die Sucht in uns Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrektur:



22.00 Geheimnis Mensch Heimatplanet Erde Großbritannien 2014



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



