Octapharma ist erfreut, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen 4,5 Millionen Einheiten seines aus menschlichen Zellen rekombinant hergestellten Blutgerinnungsfaktors VIII der vierten Generation, Nuwiq, zugunsten des humanitären Hilfsprogramms der WFH (World Federation of Hematology) gespendet hat.

Der fehlende Zugang zu medizinischer Versorgung in Entwicklungsländern stellt eine dringende und wichtige Herausforderung dar. Das Ziel des humanitären Hilfsprogramms der WFH ist die Bereitstellung eines konsistenten und sicheren Zugangs zur Behandlung für alle. Mithilfe seiner Nuwiq-Spende trägt Octapharma dazu bei, den Zugang zur FVIII-Therapie in Entwicklungsländern zu verbessern, die sonst nicht in der Lage wären, den Behandlungsanforderungen aller Patienten gerecht zu werden.

"Die WFH ist bestrebt, den fehlenden Zugang zu Arzneimitteln zur Behandlung von Blutungsstörungen in Entwicklungsländern durch die Bereitstellung eines konsistenten und sicheren Zugangs zu Behandlungsformen für alle zu beheben", so Assad Haffar, WFH Director of Humanitarian Aid. "Die Spende von Konzentraten von Octapharma wird die WFH bei dieser bedeutenden Initiative unterstützen."

"Um eine dauerhafte Veränderungen in den Ländern zu erreichen, die Hilfe am dringendsten benötigen, ist es unerlässlich, dass wir gemeinsam das WFH Humanitarian Aid Program unterstützen", so Alain Weill, WFH Präsident. "Die Behandlung aller Betroffenen liegt in der Verantwortung von uns allen."

Olaf Walter, Vorstandsmitglied von Octapharma, erklärte: "Das humanitäre Hilfsprogramm der WFH ist eine wichtige Initiative um den Zugang zu medizinischer Versorgung für Menschen mit Hämophilie in Entwicklungsländern zu ermöglichen. Wir sind stolz einen wichtigen Beitrag zu diesem Programm leisten zu können, im Sinne unserer andauernden Mission, durch Investitionen im Leben der Betroffenen etwas zum Besseren zu verändern."

Über Hämophilie A

Hämophilie A ist eine erblich bedingte, durch einen FVIII-Mangel hervorgerufene Krankheit, die unbehandelt zu Blutungen in Muskeln und Gelenken und infolgedessen zu Arthropathie und schwerer Morbidität führt. FVIII-Substitution als Prophylaxe verringert die Anzahl von Blutungsepisoden und das Risiko permanenter Gelenkschäden. Von dieser Krankheit ist eine Person von 5.000 bis 10.000 Menschen weltweit betroffen. Auf globaler Ebene bleiben 75% der Hämophiliefälle undiagnostiziert oder unbehandelt.

Über Octapharma

Octapharma, mit Sitz in Lachen (Schweiz), ist einer der weltweit größten Hersteller von Humanproteinen, die aus menschlichem Plasma und menschlichen Zelllinien entwickelt und produziert werden. Als Unternehmen im Familienbesitz engagiert sich Octapharma seit 1983 dafür, mit seinen Investitionen Verbesserungen im Leben der betroffenen Menschen zu bewirken, denn dies liegt in unserer DNA.

Octapharma beschäftigt rund 6.400 Mitarbeiter weltweit, um die Behandlung von Patienten in 105 Ländern mit seinen Produkten zu unterstützen, die sich auf drei Therapiegebiete erstrecken:

Hämatologie (Gerinnungsstörungen)

Immuntherapie (Immunerkrankungen)

Intensivpflege

Octapharma unterhält fünf hochmoderne Produktionsstätten in Österreich, Frankreich, Deutschland, Schweden und Mexiko.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161223005227/de/

Contacts:

Octapharma AG

International Business Unit Haematology

Olaf Walter

Olaf.Walter@octapharma.com

oder

Larisa Belyanskaya

Larisa.Belyanskaya@octapharma.com

Tel.: +41 55 4512121