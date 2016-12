Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die in Deutschland nach dem Attentat von Berlin ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen bleiben auch nach der Erschießung des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri bestehen. Das sagte Bundesinnenminister Thomas de Maiziere. Nun soll es schnelle Gespräche über die Konsequenzen aus dem Fall geben.

"Mit dem Fahndungserfolg hat sich leider die terroristische Bedrohungslage für Deutschland nicht verändert", sagte de Maiziere in Berlin. "Sie bleibt hoch, die Sicherheitsbehörden bleiben wachsam." Das zeige sich auch an den Festnahmen in den vergangenen Tagen. "Die von den Sicherheitsbehörden hochgefahrenen Maßnahmen bleiben zunächst unverändert bestehen."

Die Ermittlungen würden "mit Hochdruck weitergeführt". Zuvor hatte bereits Generalbundesanwalt Peter Frank erklärt, nun laufe "mit hoher Intensität" die Fahndung nach möglichen Hintermännern. "Auch wenn der Tatverdächtige Anis Amri damit verstorben ist, gehen unsere Ermittlungen weiter", sagte er. Im Vordergrund stehe nun, "festzustellen, ob es ein Unterstützernetzwerk gab". Von großer Bedeutung sei es, Amris Fluchtweg nachzuzeichnen.

Schnelle Gespräche über Konsequenzen

Amri war am Freitag in Mailand von der Polizei erschossen worden. De Maiziere sagte, der italienische Innenminister Marco Minniti habe ihm in einem Telefonat "persönlich bestätigt, dass es sich bei der erschossenen Person um den Tatverdächtigen vom Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz handelt."

Der Tunesier sei gegen drei Uhr nachts in eine Polizeikontrolle geraten und habe sofort das Feuer mit einer Pistole eröffnet. "Die italienischen Polizisten haben ihn daraufhin erschossen", sagte de Maiziere. "Ich bin sehr erleichtert, dass von diesem Attentäter keine Gefahr mehr ausgeht." Seine Identität sei mit einem Abgleich der Fingerabdrücke festgestellt worden.

De Maiziere kündigte zudem an, "sehr bald" mit Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) über politische Folgen des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt zu beraten. "Jetzt ist auch die Zeit gekommen, um über Konsequenzen zu reden", sagte de Maiziere. Maas kündigte in einem separaten Statement für Januar Gespräche mit de Maiziere "über die rechts- und sicherheitspolitischen Schlussfolgerungen" an. "Dabei wird es auch Entscheidungen geben", sagte er.

