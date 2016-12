Von Karen Leigh

DUBAI (Dow Jones)--Der Islamische Staat (IS) hat am Freitag den Tod des Mannes bestätigt, der verdächtigt wird, einen Lkw in einen Berliner Weihnachtsmarkt gefahren zu haben. Bei dem Anschlag waren zwölf Menschen getötet worden. Der Attentäter sei bei einem Schusswechsel mit der italienischen Polizei erschossen worden, teilte die Terrororganisation über die ihr nahestende Agentur Amaq mit.

Der Tunesier Anis Amri, der verdächtigt wurde, den Anschlag ausgeführt zu haben, wurde in der Meldung nicht namentlich genannt. Amri war in der Nacht zum Freitag bei einer Polizeikontrolle in Mailand erschossen worden, nachdem er seinerseits sofort eine Pistole gezogen und geschossen hatte, wie Italiens Innenminister sagte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/smh

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2016 09:01 ET (14:01 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.