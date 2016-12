Die Entführung eines libyschen Flugzeugs nach Malta ist unblutig beendet wurden. Das wurde über den Twitter-Account des maltesischen Premierministers Joseph Muscat am Freitag mitgeteilt.

Die Entführer der Maschine haben sich demnach ergeben und seien in Gewahrsam genommen worden. Der libysche Inlandsflug von Sabha nach Tripolis war zuvor in der maltesischen Hauptstadt Valetta gelandet. Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen Airbus A320 der staatlichen libyschen Fluggesellschaft Afriqiyah Airways. An Bord waren 118 Personen, darunter 111 Passagiere und sieben Crew-Mitglieder.

Die Entführer hatten nach und nach Passagiere freigelassen und im Anschluss auch Crew-Mitglieder, bevor sie sich selbst ergaben.