Die meisten Marktteilnehmer dürften sich dann auf das Weihnachtsfest freuen. Angesichts der bevorstehenden Feiertage ist die heutige Börsensitzung eher schleppend. Zur Stunde hält sich der deutsche Leitindex leicht in der Verlustzone auf. Auch an der Wall Street scheinen viele Akteure dem Geschehen auf dem Handelsparkett fern zu bleiben. Vorbörslich pendeln Dow Jones & Co. um ihre Vortagesschlusskurse herum. Ebenfalls wenig Bewegung ist derzeit beim Euro zu beobachten. Die Gemeinschaftswährung verharrt oberhalb der Marke bei 1,04 USD. Der Goldpreis steigt im Augenblick um 0,2% auf 1.131 USD je Feinunze. Hier finden Sie weitere aktuelle Analysen zum Nasdaq 100 und AUD-USD. Im Original hier erschienen: DAX bewegt sich kaum

Den vollständigen Artikel lesen ...