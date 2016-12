BERLIN (Dow Jones)--Nach der Erschießung des mutmaßlichen Berlin-Attentäters Anis Amri in Mailand hat Kanzlerin Angela Merkel den italienischen Einsatzkräften gedankt. Der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni habe sie über den Polizeieinsatz unterrichtet, bei dem Amri erschossen wurde, sagte Merkel. "Unser großer Dank geht an die italienische Polizei und die übrigen Kräfte von Sicherheit und Justiz für die denkbar engste Zusammenarbeit in diesem Fall", erklärte die CDU-Chefin. Dem bei dem Schusswechsel verletzten italienischen Polizisten wünschte Merkel eine rasche Genesung.

"Alles weist darauf hin, dass Anis Amri derjenige war, der am Montagabend 12 Menschen auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz tötete und vielen weiteren schrecklichste Verletzungen zufügte", sagte Merkel. Mit dem Tod des Tatverdächtigen seien die Ermittlungen in diesem Fall aber nicht vorüber. Nun gehe es um eventuelle Mitwisser und Helfer. "Wenn es weitere Schuldige oder Helfershelfer gibt, werden wir sie zur Rechenschaft ziehen", sagte Merkel.

