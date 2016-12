Die ETF-Industrie ist auf dem besten Weg, eine neue Rekordzahl an ETFs zu schließen. In den vergangenen Jahren sind etliche Produkte entstanden, um herauszufinden, was ankommt und was nicht. Der ETF-Friedhof wächst stetig weiter.Deutsche Asset Management vergrößert den ETF-Friedhof und vergräbt 14 Indexfonds, die keinen Gefallen bei den Anlegern gefunden haben. Die bereits im September für tot erklärten ETFs investierten hauptsächlich auf dem Rentenmarkt und in Derivate, um aggressiv für oder gegen japanische, deutsche oder US-Staatsanleihen wetten zu können. Seit 2011 konnten sie zusammen aber nur 108 Millionen US-Dollar von Investoren einsammeln - zu wenig, beschloss die Gesellschaft, denn ETFs sind auf hohe Kapitalflüsse angewiesen, um für die Emittentin einen Gewinn abzuwerfen.

Den vollständigen Artikel lesen ...