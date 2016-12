Zürich - Achim Freyer und Frank Thonüs werden per 1. Februar 2017 die Geschäfte von Dell EMC in der Schweiz leiten. Achim Freyer wird als General Manager Commercial Sales für den Grossteil der gewerblichen Kunden und öffentliche Auftraggeber zuständig sein, Frank Thonüs wird unterdessen als General Manager Enterprise Sales das Grosskundengeschäft verantworten.

Am 7. September 2016 haben Dell und EMC ihren Zusammenschluss offiziell vollzogen und die neue gemeinsame Unternehmensfamilie Dell Technologies bekannt gegeben. In der Schweiz wird die neue Länderorganisation ab 1. Februar 2017 in Kraft treten. Bis zum 31. Januar 2017 bleiben die bisherigen Ansprechpartner für Kunden und Partner somit dieselben.

Achim Freyer verantwortet seit September 2014 als General Manager das Schweizer Geschäft von Dell. Bereits zuvor war er von 2000 bis 2008 in verschiedenen internationalen Führungspositionen für Dell tätig gewesen, zuletzt als Corporate Accounts Sales Director für die Schweiz und Österreich. Danach war er bis Anfang 2013 beim Mobilfunkanbieter Orange als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...