LONDON (Dow Jones)--Der Ölkonzern Shell verkauft seinen 20-prozentigen Anteil an der afrikanischen Vivo Energy für 250 Millionen US-Dollar an die Vitol Africa B.V.. Die Veräußerung erfolgt im Rahmen der Konzernstrategie, sich auf das Downstream-Geschäft zu konzentrieren, in dem die Royal Dutch Shell plc am wettbewerbsfähigen ist. Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2017 abgeschlossen werden. Die Regulierungsbehörden müssen noch zustimmen.

Vivo Energy war am 1. Dezember 2011 gegründet worden, um Kraft- und Schmierstoffe der Marke Shell in 16 afrikanischen Ländern zu vertreiben. Im Zuge des Deals wurde eine langfristige Lizenzvereinbarung mit dem Käufer Vitol erneuert, um sicherzustellen, dass der Markenname Shell in diesen Märkten weiter sichtbar bleibt.

Vitol besitzt bereits 40 Prozent an Vivo Energy und wird mit der Akquisition zum Mehrheitseigentümer. Die restlichen 40 Prozent hält Helios Investment Partners.

December 23, 2016

