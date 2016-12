Liebe Leser,

Uniper, die EON-Abspaltung, teilt mit: Das Unternehmen beteiligt sich am neu eingeführten Kapazitätsmarkt für die Stromversorgung in Frankreich. Dabei geht es darum, dass Frankreich seine Versorgung mit Strom "auch in angespannten Situationen" sichern möchte, indem ausreichend Kapazitäten zur Erzeugung von Strom zur Verfügung stehen. Klingt nach einer sinnvollen Vorsichtsmaßnahme für mögliche Krisen. Demnach fand bereits am 15. Dezember eine entsprechende Auktion von Kapazitätszertifikaten ...

