Zürich - Im Schweizer Weiterbildungsmarkt eröffnen sich revolutionäre, neue Wege: STRIDE, die unSchool for Entrepreneurial Leadership, öffnet ihre Tore. Der Ableger des Impact Hub Zürich bietet UnternehmerInnen und unternehmerischen Führungskräften eine innovative und nachhaltige Weiterbildung - dank einer Partnerschaft mit der Business School Lausanne bis hin zum MBA.

Am 1. März 2017 startet in Zürich der erste Lehrgang von STRIDE, der ersten Schweizer unSchool for Entrepreneurial Leadership. Der Ableger des Impact Hub Zürich hat ein innovatives Lernmodell für unternehmerische Menschen entwickelt. In einem einjährigen, berufsbegleitenden Programm ermöglicht STRIDE seinen Studierenden, den eigenen beruflichen Werdegang selbst in die Hand zu nehmen und dabei zugleich die gesellschaftliche Wertschöpfung ins Zentrum zu stellen. Dank einer einzigartigen Partnerschaft mit der Business School Lausanne, einer der führenden Schweizer Business Schulen und Innovatorin neuer Lernmodelle im Bereich Nachhaltigkeit, Verantwortung und Unternehmertum, steht den STRIDE-Studierenden der Weg bis hin zum Master of Business Administration MBA offen. Die beiden Anbieter von an sich konkurrenzierenden Weiterbildungsmodulen leben damit ihre Werte vor - und stellen Zusammenarbeit über Konkurrenz.

Im Rahmen der Partnerschaft wird die Business School Lausanne (BSL) das in der STRIDE-Ausbildung erworbene 'unDiploma in Entrepr eneurial Leadership' anerkennen. Dies macht es den Studierenden möglich, ihre Weiterbildung nach einem Jahr STRIDE an der BSL weiterzuführen. Sie können dort innerhalb eines Zusatz-Jahres den General-Management-Teil absolvieren - und so einen MBA-Abschluss erwerben. "Der Arbeitsmarkt verändert sich rasant", sagt Niels Rot, Mitgründer von STRIDE und des Impact Hub Zürich. "Deshalb muss sich auch die Weiterbildung verändern und neue Werte ins Zentrum stellen. STRIDE bietet genau diese Alternative. Und durch die Zusammenarbeit mit BSL halten sich die Studierenden alle Wege ...

