NEW YORK (Dow Jones)--Wenig verändert startet die Wall Street am Freitag in den letzten Handelstag vor den Weihnachtsfeiertagen. Der Kampf um die Marke von 20.000 Punkten im Dow-Jones-Index dürfte vorerst nicht mehr anstehen. "Vor den Feiertagen wollen nur noch wenige Händler neue Positionen aufbauen", merkt Analyst Lee Wild von Interactive Investor an. Insgesamt dürfte der Handel in sehr ruhigen Bahnen verlaufen, am US-Anleihemarkt findet lediglich eine verkürzte Sitzung statt. Kurz nach der Startglocke tendiert der Dow-Jones-Index kaum verändert bei 19.917 Punkten. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite pendeln ebenfalls um die Schlusskurse vom Donnerstag.

Auch die noch anstehenden US-Konjunkturdaten dürften keine größeren Impulse mehr setzen. Neben der zweiten Veröffentlichung der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für Dezember stehen noch die Neubauverkäufe für November auf der Agenda.

Immerhin befinde sich der Dow-Jones-Index aber auf dem Weg, den besten Dezember seit 2010 zu verzeichnen, heißt es. Aktuell liegt der Index mit 5,2 Prozent im Plus. Im Vorjahr wurde im gleichen Zeitraum noch ein Minus von 1,7 Prozent verzeichnet.

Viele Investoren zeigen sich derzeit auch optimistisch, dass die US-Börsen ihre positive Tendenz zu Beginn des kommenden Jahres fortsetzen werden. Dazu müsste es jedoch zu einer Verbesserung bei den Unternehmensgewinnen kommen und auch die geplanten Steuersenkungen der neuen US-Regierung umgesetzt werden.

"Sollte dies nicht eintreten, dann könnte es zu leichten Verwerfungen kommen", sagt Analyst Tom Cassidy von Univest Wealth Management. Er rechnet aber erst im zweiten Halbjahr 2017 mit Klarheit über die künftige Politik der neuen US-Regierung.

Euro stabil- Gewinnmitnahmen beim Öl

Der Euro zeigt sich zum Wochenausklang stabil an der Marke von 1,0440 Dollar. Der etwas schwächere Dollar verhilft dem Goldpreis zu einem kleinen Plus. Insgesamt verlaufe der Handel allerdings in ruhigen Bahnen, heißt es.

Beim Öl kommt es zu leichten Gewinnmitnahmen. Im Dezember haben sich die Preise so viele Tage über der Marke von 50 Dollar behauptet wie zuletzt im Juli 2015, so ein Teilnehmer. Übergeordnet bleibe das Sentiment mit den angekündigten Förderbegrenzungen zwar positiv, merkt ein Analyst an. Es blieben allerdings bei einigen Investoren Zweifel in Bezug auf die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI verliert 0,6 Prozent auf 52,64 Dollar, für Brent geht es um 0,7 Prozent auf 54,67 Dollar nach unten.

Sehr ruhig verläuft auch der Handel am US-Anleihemarkt. Hier findet lediglich eine verkürzte Sitzung bis 20.00 Uhr MEZ statt. Die Rendite zehnjähriger Papiere gibt um 2 Basispunkte auf 2,53 Prozent nach.

Bei Mattel tanzen die Puppen

Unternehmensnachrichten sind zum Wochenausklang rar. Mattel verlieren 0,2 Prozent. Der Spielzeughersteller hat laut einer Analyse von Importdaten im laufenden Jahr 194 Prozent mehr Barbie-Puppen ausgeliefert als im Vorjahr. Laut Daten des Marktforschungsunternehmens NPD Group hat die US-Spielzeugindustrie in diesem Jahr aber nicht so gut abgeschnitten wie im vergangenen.

Lockheed Martin fallen um 2,2 Prozent nach einem neuen Tweet von Donald Trump. Der designierte US-Präsident hat demnach Boeing aufgefordert, einen neuen Kampfjet zu entwickeln, der billiger sein soll als der F-35. Boeing geben um 0,4 Prozent nach.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.917,25 -0,01 -1,63 14,30 S&P-500 2.260,61 -0,02 -0,35 10,60 Nasdaq-Comp. 5.446,41 -0,02 -1,02 8,77 Nasdaq-100 4.930,42 -0,08 -3,97 7,34 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 2 Jahre 1,19 0,1 1,19 5 Jahre 2,02 -1,1 2,03 7 Jahre 2,34 -1,3 2,35 10 Jahre 2,53 -1,8 2,55 30 Jahre 3,11 -1,7 3,13 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.56 Uhr Fr, 17.24 Uhr % YTD EUR/USD 1,0436 -1,23% 1,0566 1,0537 -3,9% EUR/JPY 122,5044 +0,33% 122,1008 121,41 -17,0% EUR/CHF 1,0718 -0,37% 1,0758 1,0751 -1,5% EUR/GBP 0,8523 +0,35% 0,8395 1,1933 +15,7% USD/JPY 117,39 +1,59% 115,55 115,20 -0,0% GBP/USD 1,2242 -2,76% 1,2589 1,2574 -17,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,64 52,95 -0,6% -0,31 +18,1% Brent/ICE 54,67 55,05 -0,7% -0,38 +19,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.132,03 1.128,70 +0,3% +3,33 +6,7% Silber (Spot) 15,76 15,79 -0,2% -0,03 +14,0% Platin (Spot) 901,90 907,50 -0,6% -5,60 +1,2% Kupfer-Future 2,49 2,49 -0,1% -0,00 +15,6% ===

