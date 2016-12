Die deutsche Politik rechnet fest mit IT-Angriffen wie im US-Wahlkampf. Milliarden fließen in neue Institutionen - aber die sind bislang kaum vernetzt. Am Ende gefährdet das Kompetenz-Wirrwarr die Cyberabwehr.

Deutschlands Sicherheit wird nicht mehr am Hindukusch verteidigt, wie es während des Kriegs gegen Terroristen in Afghanistan hieß, sondern in Wiesbaden, Köln und Berlin. An diesen Orten baut die Bundesregierung moderne Rechenzentren für ihre Behörden und Ministerien auf, zusammen bilden sie das sogenannte Informationstechnikzentrum Bund, kurz ITZ. Und weil der nächste Angreifer eher per Laptop kommt als im Panzer, dürften dort die neuen Kriegsschauplätze liegen. Gekämpft wird um nicht weniger als: die demokratische und politische Grundordnung unserer Bundesrepublik.

Spätestens seit der jüngsten US-Wahl klingt das nicht mehr übertrieben. Gelogen, manipuliert und betrogen wurde in Wahlkämpfen schon immer, aber die digitalen Technologien haben das Ringen auf eine ganz neue Ebene gehoben. Auf Facebook verbreiteten sich falsche Nachrichten millionenfach, häufig noch mit mehr Wucht als echte News. Offenbar russische Hacker knackten die E-Mail-Konten von Mitarbeitern der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und stellten sie ins Internet. Und nach wie vor geistert der Verdacht umher, amerikanische Wahlmaschinen könnten elektronisch manipuliert worden sein.

In Deutschland unvorstellbar? Da die meisten Stimmzettel hier noch immer per Hand ausgewertet werden, ist zumindest letztere Sorge wohl unbegründet. Alles andere aber keineswegs. Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen warnt: "Informationen, die bei Cyberattacken abfließen, könnten im nächsten Bundestagswahlkampf auftauchen, um deutsche Politiker zu diskreditieren."

Ein hoher Beamter aus dem Kanzleramt antwortet auf die Frage, ob er mit Cybereinmischungen in den Wahlkampf rechne, etwa aus Russland, nur mit einem Wort: "Natürlich." Und Grünen-Netzpolitiker Konstantin von Notz hält gar die Sicherheit der deutschen IT-Infrastruktur für "massiv gefährdet".

Gesetze helfen nicht

Die Antwort der großen Koalition: organisierte Ratlosigkeit. SPD-Chef Sigmar Gabriel fordert einen "Schulterschluss der Demokraten" gegen falsche Nachrichten, die CDU will Gesetze verschärfen. Politiker aller Parteien sinnieren, wie sie Facebook verpflichten können, Meldungen auf Wahrheitsgehalt zu untersuchen. Doch Hacker und Propagandisten dürften Gesetze kaum beeindrucken. Auch Facebook wird sich nicht binnen Kurzem zum Wahrheitsministerium ummodeln lassen. Außerdem sind die neuen Möglichkeiten der Wähleransprache zugleich verlockend für alle Parteien. In Sachen Fake News bleibt vorerst offenbar nur eines: mit der Wahrheit gegenhalten.

Konkreter sieht es auf der technischen Seite aus. Berlin hatte zuletzt etwa 170 Millionen Euro bereitgestellt, um Bundesinfrastruktur besser vor Cyberangriffen zu schützen. Schließlich geht nicht nur die Angst um, im Wahlkampf könne der Bürger manipuliert werden. Sondern auch, dass im Regierungsalltag Hacker dazwischenfunken.

Das Problem ist aber: Wer hat im Zweifel das Sagen, wenn es zu einer Attacke käme? Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) meint: "Jedes Ministerium beschäftigt sich ein bisschen mit Cyberthemen, aber es mangelt an der Koordination zwischen den Behörden."

Vor einem Monat verabschiedete das Bundeskabinett seine "Cyber-Sicherheitsstrategie 2016", die vor allem ein Ziel verfolgt: Möglichst schnell den Rückstand aufholen, den Deutschland bei der Abwehr von Cyberangriffen hat. Budgets werden aufgestockt, neue Planstellen geschaffen und Kompetenzen erweitert, damit im Ernstfall - etwa bei einem Sabotageakt auf das ...

