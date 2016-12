Einfach nur essen gehen reicht längst nicht mehr: Weihnachtsfeiern sind längst zum Großevent geworden. Die Sekretärin von Herrn K. hat sich bei der Organisation alle Mühe gegeben - und ist im Krankenhaus gelandet.

Dass die diesjährige Betriebsweihnachtsfeier im örtlichen Krankenhaus enden würde, konnte Herr K. nicht ahnen. Auch wenn er hier jetzt nur zu Besuch ist. "Nie wieder", sagt seine Sekretärin. "Nie wieder organisier' ich diese Kack-Weihnachtsfeier." Ingeborg Jung ist in ihrer Wortwahl sonst filigraner, aber dann hat sie auch keine Infusionsnadel im Arm. Herr K. sitzt am Fußende auf einem Kunstleder-Hocker und hält sich an dem Grabschmuck fest, den er kurz zuvor an der Tankstelle gekauft hat.

"Ich hab' gleich gesagt, dass das mit dem syrischen Kinderchor eine Schnapsidee ist. Aber wollte ja keiner hören." Herr K. hat bei irgendeinem Führungskräfte-Coaching mal gelernt, dass es Momente gibt, in denen Zuhören die beste Strategie ist. Er nickt. "Und ich dumme Suppe lass' sogar noch so eine Eventagentur ran", lacht Frau Jung jetzt höhnisch.

Was hatte sie in den vergangenen Monaten (zum Arbeiten war sie kaum noch gekommen) alles erwogen: Tagesausflug nach Rothenburg ob der Tauber samt Einkaufsgutschein für Käthe Wohlfahrts Weihnachtsdorf. Eislauf-Get-Together samt Glühwein-Büdchen (kann man sich heute alles ...

