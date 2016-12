Mainz (ots) - Freitag, 23. Dezember 2016, 19:20 Uhr



ZDF spezial Terrorverdächtiger in Mailand getötet Moderation: Matthias Fornoff



Der Terrorverdächtige Anis Amri ist tot. Er wurde in der Nacht in Mailand erschossen. Amri war offenbar mit dem Zug aus Deutschland geflohen, über Frankreich nach Italien. Ein "ZDF spezial" stellt die Frage, wie gut die europäischen Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten - und wie schwer es ist, den Terror des sogenannten IS in Europa zu stoppen.



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121