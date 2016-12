Alphabet (WKN:A14Y6H) hat ein neues Unternehmen zu seinem Konzern hinzugefügt, da Google die Abteilung für selbstfahrende Technologie inzwischen ausgegliedert hat. Das Unternehmen nennt sich jetzt Waymo, das Englisch für ?a new way forward in mobility? (Deutsch: eine neue Möglichkeit nach vorne im Bereich Mobilität) steht.



Das neu geschaffene Unternehmen ist mehr als nur eine Namensänderung für die Abteilung von Google. Es ist für das Unternehmen ein Schritt nach vorne, um Geld mit all der Forschung und all den Test zu verdienen, die das Unternehmen seit Jahren vornimmt.



