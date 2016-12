Investierst du in Einzelaktien? Herzlichen Glückwunsch! Du hast dich zwar nicht für den einfachsten, dafür aber auf alle Fälle für den spannendsten Weg entschieden dein Geld anzulegen.



Die entscheidende Frage ist für dich nun natürlich, wie du die richtigen Einzelaktien auswählst, um in 2017 und darüber hinaus besser abzuschneiden als der Markt. Wichtig ist dabei in meinen Augen auf alle Fälle das Gewinnwachstum pro Aktie. Hört sich ziemlich einfach an, genaueres Hinsehen lohnt sich dennoch. Versprochen!

Wie entsteht Gewinnwachstum?

Langfristig steigen die Aktienkurse meist nur dann, wenn es das Unternehmen schafft, den Erfolg zu steigern. Der Erfolg eines Unternehmens kann zwar anhand ...

