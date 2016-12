ROUNDUP 3: Staat muss italienische Krisenbank Monte dei Paschi stützen

ROM/BRÜSSEL - Die italienische Regierung hat ein Rettungspaket für die angeschlagene Traditionsbank Monte dei Paschi di Siena beschlossen. Das Kabinett erließ in der Nacht zu Freitag ein Notfall-Dekret, das die Bildung eines Fonds mit Mitteln in Höhe von 20 Milliarden Euro anordnet, hieß es in einer Mitteilung der Regierung. Das Geld ist dazu gedacht, neben Monte dei Paschi und auch andere Krisenbanken im Land zu stützen.

USA: Neubauverkäufe überraschend deutlich gestiegen

WASHINGTON - In den USA sind die Verkäufe von neuen Häusern im November überraschend deutlich gestiegen. Die Neubauverkäufe seien im Vergleich zum Vormonat um 5,2 Prozent geklettert, teilte das Handelsministerium am Freitag mit. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 2,1 Prozent gerechnet. Zudem ist der Rückgang im Vormonat mit 1,4 Prozent niedriger ausgefallen als zuvor berechnet.

USA: Michigan-Konsumklima steigt auf 13-Jahreshoch

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember stark aufgehellt. Das Konsumklima der Universität Michigan stieg von 93,8 Punkten im Vormonat auf 98,2 Zähler, wie die Universität am Freitag mitteilte. Das ist der höchste Stand seit Anfang 2004, also seit fast 13 Jahren.

GESAMT-ROUNDUP: Metall-Tarifparteien nehmen Arbeitszeit ins Visier

FRANKFURT/BERLIN - In der Metall- und Elektroindustrie dürfte in den kommenden Jahren um die Arbeitszeit der Beschäftigten gestritten werden. Die Tarifpartner haben das Thema als wichtigstes Diskussionsfeld ausgemacht. Während der Arbeitgeberverband Gesamtmetall eine Abkehr vom starren Achtstundentag anregt, schwebt der IG Metall eine neue Arbeitszeitkultur vor, in der die Belange der Beschäftigten weit wichtiger genommen werden als bislang. Beide Seiten zeigen sich offen, Details über Tarifverträge zu gestalten.

Kapitalflucht aus Schwellenländern treibt Digitalwährung Bitcoin über 900 Dollar

FRANKFURT - Eine zunehmende Kapitalflucht aus Schwellenländern treibt die Digitalwährung Bitcoin rasant in die Höhe. Am Freitag war ein Bitcoin erstmals seit fast drei Jahren wieder über 900 US-Dollar (gut 860 Euro) wert. Der Kurs erreichte bis zu 911,91 Dollar. Das ist der höchste Stand seit Januar 2014. Allein diese Woche kletterte der Wert der Digitalwährung insgesamt um mehr als 15 Prozent.

ROUNDUP: Großbritanniens Wirtschaft wächst trotz Brexit-Votum deutlich

LONDON - Die britische Wirtschaft zeigt bislang keine Anzeichen von Schwäche infolge des Brexit-Votums vom Sommer. Nach neuen Zahlen des Statistikamts ONS vom Freitag wuchs die britische Wirtschaft im dritten Quartal um 0,6 Prozent zum Vorquartal. Das sind 0,1 Punkte mehr, als die Statistiker in einer vorherigen Schätzung ermittelt hatten. Zugleich korrigierte das ONS die Wachstumszahlen für das erste und zweite Quartal um je 0,1 Punkte nach unten. Damit ergibt sich ein Wachstum von 0,3 Prozent im ersten und 0,6 Prozent im zweiten Quartal.

ROUNDUP/GfK: Verbraucher bleiben trotz Konjunkturrisiken optimistisch

NÜRNBERG - Deutschlands Verbraucher blicken trotz wachsender weltweiter Konjunkturrisiken optimistisch ins neue Jahr. Sie rechneten auch in den kommenden Monaten mit einem leichten Wirtschaftswachstum und steigenden persönlichem Einkommen, berichtete das Marktforschungsunternehmen GfK am Freitag in Nürnberg. Es befragt dazu monatlich rund 2000 Verbraucher.

Großbritannien: Wirtschaft nach Brexit-Votum stärker gewachsen als erwartet

LONDON - Die britische Wirtschaft hat nach dem Brexit-Votum etwas stärker als erwartet zugelegt. Die Wirtschaftsleistung (BIP) sei im dritten Quartal um 0,6 Prozent gewachsen, teilte das Statistikamt ONS am Freitag nach einer dritten Schätzung mit. In einer vorherigen Berechnung waren die Statistiker von 0,5 Prozent Wachstum ausgegangen. Experten hatten eine Bestätigung dieses Wertes erwartet.

Frankreichs Wirtschaft wächst wieder

PARIS - Die französische Wirtschaft ist nach einer kleinen Delle wieder gewachsen. Nach Angaben des Statistikamts Insee vom Freitag lag die Wirtschaftsleistung (BIP) im dritten Quartal 0,2 Prozent höher als im zweiten Vierteljahr. Die Statistiker bestätigten damit vorläufige Zahlen. Das leichte Wachstum folgt auf einen BIP-Rückgang von 0,1 Prozent im zweiten Quartal.

Deutsche Verbraucher bleiben zuversichtlich

NÜRNBERG - Die deutschen Verbraucher bleiben trotz zahlreicher Risiken und überraschender Ereignisse zuversichtlich. Das Konsumklima signalisiert für Januar einen Wert von 9,9 Punkten. Das sind 0,1 Punkte mehr als im Vormonat, wie die Marktforscher von GfK am Freitag mitteilten. Der überraschende Sieg Donald Trumps in der US-Präsidentschaftswahl scheine sich nicht ausgewirkt zu haben, kommentierte das Unternehmen.

