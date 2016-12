Stuttgart - Die Ratingagentur Moody's kündigte am Freitag an, eine mögliche Herabstufung des Handelskonzerns METRO (ISIN DE0007257503/ WKN 725750) zu überprüfen, so die Börse Stuttgart.Das Unterhaltungselektronikgeschäft werde nach der geplanten Abspaltung des Konzerns eine Bonität von Baa3 erhalten, aber für das Großhandels- und Lebensmittelgeschäft wäre möglicherweise ein Rating von Ba1 zu erwarten.

