Wien - Datenseitig steht in den USA in den nächsten zwei Wochen vor allem der ISM Index für das Verarbeitende Gewerbe (3.1.) im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für Dezember rechne man mit einem Anstieg von knapp einem Punkt auf 54,1 Zähler. Zwar liege der ISM-Index bereits jetzt auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau, doch die starken Ergebnisse der vorliegenden regionalen Stimmungsumfragen (Empire State-Index, Philly FED-Index und Kansas City FED) würden auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung schließen lassen. Der Konsens gehe hingegen für den ISM-Index eher von einer Stagnation im Dezember aus. Aber selbst ein Rückgang wäre hier auf dem aktuell überdurchschnittlichen Niveau nicht als Zeichen nachlassender Konjunkturdynamik zu werten. Dies gelte insbesondere, da auch der für die US-Wirtschaft wesentlich wichtigere Dienstleistungssektor weiterhin gut aufgestellt scheine.

