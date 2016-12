Stuttgart - In den letzten Wochen hat die zehnjährige Bundesanleihe eine beachtliche Rally hingelegt und sich deutlich aus dem negativen Bereich befreit, so die Börse Stuttgart.Das zeige, dass die Märkte auch in Europa steigende Inflation und damit steigende Zinsen erwarten würden. Am Donnerstagmittag habe die Rendite bei 0,26 Prozent gestanden. Der richtungweisende Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe in dieser Woche im Bereich zwischen 163 und 163,5 Punkten gependelt - so hoch wie seit Oktober nicht mehr. Am Donnerstagmittag habe er bei 163,11 Punkten gestanden. (23.12.2016/alc/a/a)

