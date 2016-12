Wien - In den kommenden zwei Wochen erachten wir die endgültigen Ergebnisse zu den Einkaufsmanagerindices (PMI) und die vorläufigen Schätzungen für die Inflationsrate im Dezember als die relevantesten Veröffentlichungen in der Eurozone, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

