Stuttgart - Von Januar bis November ist das weltweite Aluminiumangebot Berechnungen des International Aluminium Institutes (IAI) zufolge leicht um 0,2% gesunken, so die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg.Für das chinesische Aluminiumangebot habe das Institut einen Rückgang von 1,3% ermittelt, während die Produktion im Rest der Welt um 1,2% angestiegen sei. Nennenswerte Kapazitäten kämen derzeit insbesondere in Indien auf den Markt. Bei Betrachtung der Entwicklung im Jahresverlauf sei mit steigenden Preisen eine zunehmende Angebotsentwicklung ab der zweiten Jahreshälfte festzustellen. Im November habe der Produktionszuwachs weltweit gesehen bei 2,9% gelegen, gegenüber dem Vorjahresmonat. Dabei hätten die chinesischen Aluminiumhütten ihr Angebot um 4,4% steigert. Auf Basis des gegenwärtigen Preisniveaus sei mit weiteren Wiederanläufen stillgelegter Aluminiumhütten in den nächsten Monaten zu rechnen.

