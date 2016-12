Von Robert Wall

LONDON (Dow Jones)--Die British-Airways-Mutter IAG gründet eine Billigfluggesellschaft für Langstreckenflüge über den Atlantik. Die neue Airline mit Sitz in Barcelona werde Verbindungen zwischen Europa und Zielen an der Westküste der USA anbieten, darunter auch Los Angeles und San Francisco, teilte die International Consolidated Airlines Group (IAG) mit.

Die Luftfahrt-Holding folgt damit dem Beispiel anderer sogenannter Full-Service-Carriers. Auch Air Canada, Deutsche Lufthansa und Air France-KLM haben Tochtergesellschaften mit weniger Service gegründet, die günstige Langstreckenverbindungen anbieten. Und die irische Aer Lingus, die ebenfalls zu IAG gehört, denkt über den Kauf einer Langstreckenmaschine von Airbus nach, um von ihrem Drehkreuz Dublin aus Städte in den USA anzusteuern. Von den großen US-Fluggsellschaften American Airlines, Delta und United Continental hat sich bislang noch keine dem Trend angeschlossen.

Marktpionier Norwegian Air Shuttle ASA bietet ab dem kommenden Jahr Flüge von New York nach London zu Tiefpreisen ab 69 Dollar für eine Strecke an. Auch die kanadische WestJet Airlines und die Isländische WOW air bieten billige Transatlantik-Flugtickets an. IAG-CEO Willie Walsh hat die Entwicklung vor allem von Norwegian verfolgt. "Sie haben gezeigt, dass die Verbraucher einige Dinge akzeptieren, bei denen die Leute in Frage gestellt haben, ob sie auf der Langstrecke funktionieren", sagte Walsh im vergnangenen Monat zu Analysten.

Die neue Fluggesellschaft werde ihren Flugbetrieb in Barcelona im Juni aufnehmen. Im spanischen Barcelona ist bereits die zu IAG gehörige europäische Budget-Airline Vueling ansässig, die nun als Zubringer für die neuen Langstreckenverbindungen dienen kann. Neben der US-Westküste könnten möglicherweise auch Buenos Aires, Havana, Tokio and Santiago de Chile angeflogen werden. Eingesetzt werden zu Beginn zwei A330-Langstreckenmaschinen von Airbus.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2016 10:42 ET (15:42 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.