Die Rebellen haben sich aus Aleppo zurückgezogen. Die Stadt steht wieder unter Assads Kontrolle. Der russische Präsident möchte jetzt politische Lösungen finden. Ob das allerdings tatsächlich passiert, bleibt abzuwarten.

Aleppo ist geräumt. Unmittelbar vor der alljährlichen großen Pressekonferenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin strahlte das Moskauer Fernsehen seine Sitzung mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu aus, in der zweiter über die "Befreiung" der Stadt und den Abzug von 34.000 Menschen aus dem umkämpften Gebiet rapportierte. Eine Steilvorlage, die Putin in der Pressekonferenz dann auch verwertete: Der Kremlchef sprach im Zusammenhang mit der Evakuierung Aleppos nicht nur von der "größten internationalen humanitären Aktion der Moderne", sondern machte den Verlierern zugleich ein Gesprächsangebot. Syriens Präsident Baschar al-Assad sei nun zu einem Waffenstillstand und Verhandlungen über die Nachkriegsordnung in Syrien bereit, verkündete er. Als Verhandlungsort bot Putin dazu die kasachische Hauptstadt Astana an.

Taktisch ist der Zeitpunkt für Friedensgespräche aus Kremlsicht hervorragend gewählt: Ein Krieg bis zum endgültigen Sieg wäre noch langwierig und verlustreich. Mit der Einnahme von Aleppo hat die russisch-iranische Koalition zur Unterstützung Assads aber ihre Stärke demonstriert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...