Frankfurt - Der Eurokurs hat sich am Freitag kaum von der Stelle bewegt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0450 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Starke Kursbewegungen gab es vor den Feiertagen nicht.

Gegenüber dem Schweizer Franken konnte der Euro nach dem Mittag leicht zulegen. Er geht am späten Nachmittag bei 1,0726 CHF um. Der US-Dollar zeigte sich zum Franken stabil und kostet am Freitag Nachmittag 1,0257 CHF.

Vor dem Weihnachtswochenende hielten sich die Kursausschläge nicht nur zwischen Euro und Dollar in Grenzen. ...

