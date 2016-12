New York - Bei dünnen Umsätzen hat sich der US-Aktienmarkt im frühen Freitagsgeschäft kaum verändert präsentiert. Der Dow Jones Industrial notierte am letzten Handelstag vor Weihnachten zuletzt 0,04 Prozent schwächer bei 19'911,04 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich für den Leitindex damit ein magerer Gewinn von 0,3 Prozent an.

Angesichts des sehr ruhigen Marktumfelds rechnen Börsianer im Grunde nicht mehr damit, dass das Barometer die Marke von 20'000 Punkten noch vor dem Wochenschluss erreichen wird. Der Sprung über diese bislang noch nie eroberte runde Zahl hebe sich der Dow möglicherweise bis zum Jahresfinale auf, hiess es.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...