FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,30 Prozent auf 163,70 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,22 Prozent.

Die am Nachmittag veröffentlichten robusten US-Konjunkturdaten bewegten den Markt kaum. So war das Konsumklima der Universität von Michigan auf den höchsten Stand seit 13 Jahren gestiegen. Zudem war die Zahl der Verkäufe neuer Häuser im November überraschend deutlich geklettert.

Am italienischen Anleihemarkt gingen die Risikoaufschläge zurück. Die Regierung in Rom hatte in der Nacht zum Freitag ein Rettungspaket für die Krisenbank Monte dei Paschi di Siena beschlossen. Zuvor war bekannt geworden, dass die geplante Kapitalerhöhung des Traditionshauses gescheitert war. Die Bank braucht bis Ende des Jahres 5 Milliarden Euro, um Verluste bei der Auslagerung fauler Kredite ausgleichen zu können. Mit einem Rückgang der Rendite bei zehnjährigen Papieren um 0,03 Prozentpunkte hielt sich die Bewegung aber in Grenzen./jsl/he

