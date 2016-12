Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Klagenfurt am Wörthersee (pta024/23.12.2016/17:35) - Im Zuge des Verkaufs des

SEE-Bankennetzwerkes an Advent International und EBRD im Jahr 2014 hat die HETA

ASSET RESOLUTION AG ("HETA") umfangreiche Gewährleistungen und Freistellungen

gegenüber der österreichischen Muttergesellschaft des SEE-Bankennetzwerkes, der

Addiko Bank AG ("ADDIKO"), übernommen, und hat komplexe wechselseitige

Verflechtungen mit sowie Finanzierungslinien an ADDIKO mit

Rückzahlungsverpflichtung bis Ende 2022 aufrecht erhalten.



Gemäß einer heute unterfertigten Vereinbarung können diese

Finanzierungslinien nun bereits bis April 2017 durch ADDIKO an die HETA

zurückgeführt werden. Gegen einen Abschlag von unter einem Viertel auf die

ausstehenden Finanzierungslinien werden dabei im Wesentlichen auch alle 2014

vereinbarten Gewährleistungen und Freistellungen und die komplexen

wechselseitigen vertraglichen Verflechtungen zwischen HETA und ADDIKO bereinigt

und endgültig beendet, sodass die HETA flexibler und rascher als geplant ihre

Abbauziele erreichen wird können.



ADDIKO kann von dieser Rückführungsmöglichkeit bis April 2017 Gebrauch machen.

Die bilanziellen Auswirkungen dieses für die Erreichung der Ziele des Abbauplans

der HETA erfreulichen Schrittes der Rückführung der Finanzierungslinien von dann

knapp einer Milliarde Euro werden in der laufenden finanziellen

Berichterstattung der HETA soweit jeweils erforderlich erfasst und

veröffentlicht werden.



