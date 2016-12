Mit der Aktie von OncoGenex (WKN: A0Q8G8) konnten SD-Leser bereits nach unserem Trading-Tipp im Frühjahr zeitweise über 100% Kursgewinn erzielen. Mittlerweile können wir aus gutem Grund sagen: Kurzfristig ist der Wert mindestens wieder so explosiv wie das Papier von Aeterna Zentaris (WKN: A1439Z), das nach unserem jüngsten Bericht ebenfalls in immer höhere Kursregionen läuft. Deutlich weniger Risiko ist hier auch gegeben.

OncoGenex ist ein mittlerweile traditionsreicher Krebsforscher, dessen Kernkompetenz Wirkstoffe sind, die bei Behandlungsresistenz in der gängigen Chemotherapie zum Einsatz kommen. Nach diversen Fehlschlägen verfügt das Unternehmen mit dem Medikamentenkandidaten Apatorsen noch über ein wesentliches Asset. Vor knapp zwei Monaten meldete OncoGenex positive Phase-2-Ergebnisse bei Blasenkrebspatienten. Durch die Gabe von Apatorsen konnte das Sterberisiko um 20% reduziert werden.

Apatorsen - hochgradig werthaltiges Pferd im Stall?

Apatorsens Technologie hemmt das sogenannte Hsp27-Protein, welches die Abwehrkräfte von Krebszellen zerstört und so Behandlungsresistenz vermeiden soll. OncoGenex gab im August bekannt, zusammen mit den Branchenexperten von MTS Health Partners strategische Alternativen mit dem Ziel Shareholder-Value-Maximierung zu erkunden. Der New Yorker Finanzdienstleister war in der Vergangenheit für eine Vielzahl von aufsehenerregenden, teilweise milliardenschweren Transaktionen verantwortlich und gilt in der Pharmawelt als bestens vernetzt.

Im Rahmen seines letzten Quartalsberichts ließ OncoGenex verlauten, die bis dato erfolgreiche Entwicklung von Apatorsen in der Indikation Blasenkrebs nicht ohne einen Partner fortführen zu wollen und bestätigte die fortlaufende Zusammenarbeit mit MTS Partners unter Einbeziehung des Wirkstoffs. Das operative Geschäft des Unternehmens ...

