ZÜRICH (Dow Jones)--Mit kleinen Verlusten hat sich der Aktienmarkt in Zürich in das Weihnachtswochenende verabschiedet. In einem ruhigen Handel verlor der SMI 0,1 Prozent auf 8.233 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Das Umsatzvolumen schrumpfte auf 28,1 (zuvor: 32,88) Millionen Aktien.

Bankenwerte wurden erneut verkauft. Credit Suisse verbilligten sich um 0,9 Prozent. Die Bank hat sich im Hypothekenstreit mit den US-Behörden geeinigt, muss aber mehr zahlen, als Analysten erwartet hatten. UBS gaben um 1,5 Prozent nach und Julius Bär um 0,2 Prozent.

In Actelion kam es nach dem Höhenflug der beiden vorigen Tage zu kleineren Gewinnmitnahmen. Die Titel verloren 0,7 Prozent. Zuvor hatten Actelion davon profitiert, dass die Gespräche über eine Übernahme durch Johnson & Johnson (J&J) am Mittwoch wieder aufgenommen worden waren. Der US-Konzern hatte die Verhandlungen in der vergangenen Woche zunächst abgebrochen, weil ihm die Preisvorstellungen der Schweizer zu hoch waren. Seither war die französische Sanofi als möglicher Bieter gehandelt worden, was J&J zur Rückkehr an den Verhandlungstisch veranlasst haben könnte.

