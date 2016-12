Bis zum Handelsschluss schwankte der Leitindex in einer engen Bande von 30 Punkten unterhalb des Vortagesschluss. Weihnachten stehe vor der Tür, und an den Börsen seien die meisten Bücher bereits geschlossen gewesen, hiess es am Markt. Der Blick richte sich bereits auf das neue Börsenjahr 2017. Trotz politischer Unsicherheiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...