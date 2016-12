Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am letzten Tag vor Weihnachten leicht im Minus beendet. Der SMI lag am Morgen kurzzeitig etwas im Plus, fiel aber alsbald in den roten Bereich zurück und schwankte bis zum Handelsschluss in einer engen Range von 30 Punkten unterhalb des Vortagesschluss. Weihnachten stehe vor der Tür, und an den Börsen seien die meisten Bücher bereits geschlossen gewesen, hiess es am Markt. Der Blick richte sich bereits auf das neue Börsenjahr 2017.

Trotz politischer Unsicherheiten in Europa mit zum Beispiel anstehenden Wahlen sei die Stimmung von Optimismus geprägt, und der Start ins neue Jahr dürfte freundlich verlaufen. Aus charttechnischer Sicht lautete zudem ein Kommentar, die Indikatoren seien weiterhin sehr unterstützend, aber die Bewertungen würden teurer. Konjunkturdaten aus den USA am Nachmittag vom Häusermarkt und zur Konsumentenstimmung wurden indes kaum beachtet. Hierzulande belasteten den Schweizer Leitindex besonders die Grossbankentitel.

Der Swiss Market Index (SMI) verlor 0,06% auf 8'232,64 Punkte. Auf Wochensicht errechnet sich damit ein 5 Punkte höherer Stand, auf Jahresbasis jedoch ein Minus von 6,6%. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gab am Freitag um 0,10% auf 1'300,12 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,02% auf 8'964,87 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln ...

