DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Effecten-Spiegel AG / Aktienrückkaufprogramm Effecten-Spiegel AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 2016-12-23 / 18:03 Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung / Effecten Spiegel AG: Aktienrückkauf - Bekanntgabe gemäß Art. 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission Effecten Spiegel AG / Information zum Aktienrückkaufprogramm Im Zeitraum vom 19. Dezember 2016 bis einschließlich 23. Dezember 2016 wurden im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Effecten-Spiegel AG insgesamt 612 Vorzugsaktien der Gesellschaft mit einem durchschnittlichen Kurs von 15,91929 EUR im Gesamtwert von 9.742,61 EUR erworben. Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft: Datum Handelsplatz zurückgekaufte gewichteter Kurswert Durch- Aktien (in schnittskurs in gesamt EUR Stück) in EUR 19.12.2016 Stuttgart 0 0,00 0,00 19.12.2016 München 79 15,795 1.247,81 20.12.2016 Stuttgart 222 15,900 3.529,80 20.12.2016 München 91 16,000 1.456,00 21.12.2016 Stuttgart 0 0,00 0,00 21.12.2016 München 0 0,00 0,00 22.12.2016 Stuttgart 220 15,950 3.509,00 22.12.2016 München 0 0,00 0,00 23.12.2016 Stuttgart 0 0,00 0,00 23.12.2016 München 0 0,00 0,00 Eine Aufstellung zum Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht: http://www.effecten-spiegel.com Diese Mitteilung stellt weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Düsseldorf, den 23. Dezember 2016 Marlis Weidtmann Vorstand Effecten-Spiegel AG, Postfach 102243, 40013 Düsseldorf Tel. (0211) 683022 Fax (0211) 6912998 E-Mail: info@effecten-spiegel.de Internet: www.effecten-spiegel.de 2016-12-23 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Effecten-Spiegel AG Tiergartenstraße 17 40237 Düsseldorf Deutschland Internet: www.effecten-spiegel.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 532913 2016-12-23

