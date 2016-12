Ausstellungsbereiche für Werbeschilder, Leuchtkästen und Displays, Gravur- und Biegemaschinen und Tintenstrahldrucker



Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die International Signs and LED Exhibition (ISLE) 2017 öffnet vom 15.-18. Februar 2017 in Bereich B des Canton Fair Complex ihre Türen. Zu den Ausstellern zählen mehr als 1600 Weltmarktführer, darunter HP, Epson, Mutoh, Keundo und Teckwin.



Die ISLE 2017 präsentiert Ausstellungsbereiche für Werbeschilder, Leuchtkästen und Displays, Gravur- und Biegemaschinen und Tintenstrahldrucker. Die Ausstellungsfläche wird auf 120.000 Quadratmeter erweitert, um den Komfort für Einkäufer zu erhöhen.



- Ausstellungsbereich für Werbeschilder, Displays und zugehörige MaterialienNeben interaktiven Leuchtkästen gibt es hier Anzeigetafeln, -flaggen- und -traversen sowie die neuesten Werbematerialien, Medien- und Displayformen zu sehen. Besucher können den trendigen, ultraschlanken LED-Kasten live erleben, der sich durch seine schlanke Form, gleichmäßige Tönung, Energieeffizienz, Haltbarkeit und einfache Bedienung auszeichnet.



- Ausstellungsbereich für BiegemaschinenVerschiedene Branchengrößen werden hier ihre führenden Laser- und CNC-Gravur- und Schneidmaschinen präsentieren. Baisheng CNC, ein weltbekannter Hersteller von Lasergeräten mit niedriger bis mittlerer Energie und Lösungsanbieter, stellt mehr als 60 Lasergravur-, -schneid- und -beschriftungsmaschinen sowie Lötmaschinen aus.



- Ausstellungsbereich für TintenstrahldruckerVerschiedene Tintenstrahldruckerhersteller, darunter Yifang Digital, werden auf der Messe ihre Neuprodukte vorstellen. Dazu gehören unter anderem der industrietaugliche UV-Flachbettdrucker der kultigen UV-Serie, industrietaugliche Coilanlagen sowie andere herausragende Produkte.



Auf der ISLE 2017 sind darüber hinaus LED-Displaytechnologie & -applikation, DLP-Spleißung, LCD/PDP-Spleißung, Projektionsdisplay, digitale Außenwerbung & Flächendisplay sowie LED-Beleuchtung und Maschinenbauanlagen mit neuester Technologie zu sehen.



"Wie hoffen, dass die Messe für Aussteller und Einkäufer eine Plattform zum Ideenaustausch bietet und Branchendynamik und bewährte Verfahren dazu beitragen, dass sich Markterkenntnisse offenbaren", sagte Lee Yingjie, Direktor der ISLE.



Informationen zur ISLE



Die International Signs and LED Exhibition (ISLE) 2017 wird von Canton Fair Advertising Co., Ltd., und China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp (CFTE) ausgerichtet. Mit der Ausstellung soll eine vollintegrierte Lösungsplattform für die LED-Branchenkette mit professionellen, charismatischen und intelligenten Werbeschildern bereitgestellt werden.



Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.isle.org.cn/en/



OTS: International Signs and LED Exhibition newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122818 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122818.rss2



Pressekontakt:



Linda Chen chenyanhui@cantonfairad.com +86-20-8926-8256