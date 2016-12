Der in Mailand erschossene mutmaßliche Attentäter von Berlin, der Tunesier Anis Amri, hatte sich vor der Tat zur radikal-sunnitischen Miliz "Islamischer Staat" bekannt. Die sogenannte Nachrichtenagentur des IS, Amaq, veröffentlichte ein Video, in dem Amri der Miliz die Treue schwören soll.

In der Videosequenz bekannte sich Amri zum IS-Führer al-Bagdadi und bekräftigte seinen Wunsch, Märtyrer zu werden. Zudem forderte er andere Sympathisanten des IS auf, ähnliche Anschläge zu begehen. Das Video soll bereits vor einigen Wochen in Berlin-Moabit entstanden sein. Amri, dessen Fingerabdrücke in dem Lkw gefunden wurden, mit dem am Montag der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz begangen wurde, war am Morgen bei einer Polizeikontrolle in Italien erschossen worden.